В Ростове ограничат движение в день матча с "Уфой"

В Ростове из-за футбола перекроют движение Фото: Евгения ГУСЕВА

В донской столице в день футбольного матча с "Уфой" будет ограничено движение автомобилей. Сообщили в пресс-службе городской администрации.

Встреча "Ростова" и "Уфы" состоится в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу РПЛ 6 декабря в 14:00 по московскому времени. В связи с этим с 13:30 до 18:00 будет ограничено движение по улице Магистральной от Южного подъезда до улицы Левобережной. А с 11:00 до 18:00 не будет возможности проехать от съезда с Южного подъезда к Ростову.

Ограничения также будут действовать в районе стадиона «Ростов-Арена», где и состоится матч.

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Водители не смогут двигаться по правой полосе.

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