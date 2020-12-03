В Ростовской области за год выпустили более 75 тысяч противовирусных комбинезонов

В Ростовской области предприятие за год произвело более 75 тысяч противовирусных комбинезонов. Фото: правительство РО

В Ростовской области с начала года изготовили более 75 тысяч защитных противовирусных комбинезонов. Об этом сообщает издание "Городской репортер" со ссылкой на правительство региона.

Производителем костюмов является донское предприятие «Ларикс». На данный момент оно каждый день выпускает около пяти тысяч медицинских халатов и 500 хирургических одноразовых комплектов защитных противовирусных комбинезонов.

- Поставка продукции осуществляется согласно заключенным контрактам в медицинские учреждения, - рассказал заместитель губернатора, министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин.

Напомним, что предприятие «Ларикс» занимается производством одноразовой медицинской одежды уже более 20 лет. Произведенные ими костюмы в итоге распространяются практически во все уголки Российской Федерации.

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Специалисты ожидают дополнительную поставку.

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