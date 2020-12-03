Без света в пятницу останутся тысячи ростовчан Фото: Алексей ФОКИН

Отключения света 4 декабря 2020 года в Ростове-на-Дону: где и когда. Тысячи ростовчан останутся без света в последний рабочий день недели. Об этом сообщает "Донэнерго". Причинами отключений станут работы по профилактике аварийных ситуаций.

В пятницу, 4 декабря, с 9:00 до 15:00 электричество отключат на ул. Сарьяна 75-105; пер. Кирилловский 1-9, 2-38; ул. 41 линия 20-28, 17-23; ул. 45 линия 13-39, 40-54.

С 9:00 до 16:00 без света останутся жители ул. Богачева 35-39, 69А, 52-98; пер. Казачий 1-7, 2-6; ул. Кузнечная 102-122; ул. Магнитогорская 43-67, 135-137, 106-132; ул. Портовая 424-504; ул. Судостроительная 45-49; снт «Мичуринец»; снт «Виноградарь»; снт «Ростсельмашевец»; ул. Урожайная 4/82; ул. Новолесная 4/1, 4/2, 5; с/т «Жемчужина»; с/т РСМ «Товарищ»; с/т«Дружба»; с/т «Росинка»; с/т «Мичуринец»; с/т «Северная Ривьера»; с/т «Космос»; с/т «Россельмашевец»; с/т «Красный Аксай»; с/т «Виноградарь»; с/т «Орбита».

С 9:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам: просп. Нагибина 19 (Гостиница «Амакс»), автостоянка «Бриз»; пер. Бурный 1-23, 2-10; пер. Веселый 7, 16-34; ул. Республиканская 143-159; ул. Скачкова 34-48, 25-31; ул. Кима 1; пер. Олимпийский 60; ул. Некрасовская 20; ул. Закруткина 70-106; ул. Кизлярская 1-11, 2-18; просп. Театральный 32-38; пер. Чувашский 1-5, 2-6; пер. Краснофлотский 1-11, 2-20; пер. Продольный 1-13, 2-22; ул. Нижегородская 1-19, 2-20; ул. Искуственная 1-9.

С 10:00 до 17:00 электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Добровольского 1/1, 1/2, 1Б; ул. Борко 3, 5, 7/1А.

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