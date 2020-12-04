Водитель отечественного авто пострадал при столкновении с иномаркой в Ростове

В Ростове столкнулись иномарка и отечественное авто. Фото: соцсети

В донской столице случилась авария в которой пострадал один из водителей.

Инцидент произошел в четверг, 3 декабря, около восьми часов утра на улице Белорусской в районе дома № 2/65. По предварительным данным, 57-летний водитель иномарки Mitsubishi, находясь на второстепенной дороге, не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ-2114 под управлением 28-летнего шофера, который двигался по главной дороге.

В результате этого произошло столкновение, в котором травмы получил владелец отечественного авто. Он был госпитализирован медиками, приехавшей к месту происшествия скорой помощи. Пока информации о его состоянии нет.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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