Около 50 ударов ножом нанес обезумевший от злости дончанин своей знакомой школьнице

В Ростовской области местный житель чудом не зарезал знакомую школьницу Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области озверевший местный житель чудом не зарезал свою несовершеннолетнюю знакомую.

Инцидент произошел в городе Шахты еще в сентябре. В гости к 17-летней девушке пришел ее 26-летний знакомый. Парочка повздорила и обезумевший от злости молодой человек схватил нож и бросился на свою приятельницу. Он нанес ей не менее 50 ударов по различным частям тела, а затем, решив, что она умерла, спешно скрылся с места преступления.

К счастью, девушку вовремя обнаружили вернувшиеся домой родные. Ее доставили в больницу, где медики смогли оказать пострадавшей необходимую помощь. В отношении подозреваемого сейчас возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Покушение на убийство".

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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Кроме того, дома у злоумышленника обнаружились наркотики.

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