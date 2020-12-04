Новый завод Холдинга Форте открылся при поддержке банка ВТБ

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В городе Волгограде открылся новый завод по производству стальных панельных радиаторов производственной мощностью 600 тысяч штук в год. Это произошло при финансовой поддержке банка ВТБ, который предоставил Холдингу кредит на общую сумму 996 млн. рублей сроком на пять лет, в том числе 625 млн. рублей в рамках «Программы 1764».

Так, новая продукция Холдинга приоритетно будет использоваться в рамках регионального фонда капитального ремонта и строительства, а также развития ЖКХ. На производстве создано более 250 рабочих мест.

Известно, что инвестиционный проект по строительству завода Холдинг реализует в рамках программы импортозамещения правительства РФ.

- Оказанная банком ВТБ комплексная финансовая поддержка позволила нам реализовать крайне важный для области проект, - поделился президент Холдинга Форте Александр Денисов. - Завод оснащен высокотехнологичным современным оборудованием, с помощью которого выпускается продукция, способная конкурировать с лучшими европейскими образцами.

К слову, банк ВТБ уделяет особое внимание переходу от интенсивных продаж к персонализированной коммуникационной модели взаимодействия с клиентами, в том числе в рамках льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

- В прошлом году мы значительно нарастили объем выдач по «Программе 1764», в первую очередь благодаря повышению уровня экспертизы, - рассказал Управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Масштабный проект по реализации строительства завода Холдинга Форте является ярким примером вовлеченности банка ВТБ в развитие региональных предприятий реального сектора экономики.