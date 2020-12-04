Анастасия Костенко раскрыла секрет бессонных ночей

Анастасия Костенко рассказала о своей жизни. Фото: Instagram Анастасия Костенко

Третья супруга Дмитрия Тарасова рассказала почему она не спит по ночам. В своем профиле в Instagram Анастасия Костенко раскрыла причину бессонницы.

Красавица рассказала о том, что ложится спать рано по многим она просто не может.

- После 23:00 начинается время, которое я посвящаю себе: уходовые процедуры, чтение книг, планирование и т.д. Евик станет чуть старше и дай Бог буду ложиться раньше, - рассказала Анастасия Костенко.

Сейчас она занимается воспитанием двоих дочерей. Старшей девочке - Милане нет еще и трех лет, а младшей нет и года. Анастасия признавалась, что ей поначалу было тяжело справляться с двумя малышками, но сейчас уже многие трудности позади.

Третья жена Тарасова ответила на вопросы людей. Фото: Instagram Анастасия Костенко

Стоит отметить, что в последние дни ростовской красавице пришлось трудно. Завистники слили ее номер телефона в интернет. Неизвестные люди стали без конца названивать ей и делать заказы еды, одежды и прочего. Мобильник девушки не утихал несколько дней подряд, а в ее профиле появилось множество гневных записей с требованием вернуть прежние алименты дочери мужа от первого брака.

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