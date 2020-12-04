Ростов победил в выборах российской ИТ-столицы

Ростов оторвался от других претендентов на звание ИТ-столицы. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Ростов-на-Дону стал победителем народного голосования «Премии Рунета 2020» за право называться мегаполисом с самой лучшей инфраструктурой в сфере информационных технологий.

В голосовании на сайте ежегодной «Премии Рунета» приняли участие несколько десятков тысяч человек. Ростову отдали голоса около 28 тысяч человек. В финал с заметным отставанием вышли Нижний Новгород и Белгород. Участников голосования просили оценить то, насколько в регионе развита цифровая инфраструктура, есть ли условия для специалистов, есть ли специализированные вузы.

Первое место в рейтинге дает Ростову право принять престижный конкурс «Цифровой прорыв 2021». Во время конкурса программисты и управленцы из цифровой отрасли будут соревноваться в том, чья идея и программы лучше и перспективнее. В прошлые годы Ростов входил в лидеры по количеству победителей в этом соревновании, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

АЛЛО!

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