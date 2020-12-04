Второй год подряд школьники из Волгодонска завоевывают право стать участниками экспедиции на Северный полюс

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Школьник из Волгодонска Артем Булгаков, ставший победителем Всероссийского детского интеллектуального конкурса «Экспедиция знаний», отправится в экспедицию на Северный полюс. В рамках десятидневного арктического путешествия на атомном ледоколе он посетит самую северную точку России – архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Конкурс является частью образовательно-просветительской программы госкорпорации «Росатом», посвященной 75-летию атомной промышленности. Программа поддерживает талантливых и одарённых школьников, развивает интерес к науке и атомным технологиям.

Конкурсное интеллектуальное задание состояло из четырех этапов разной сложности. Участники отвечали на вопросы по истории, литературе, географии, физике, химии и другим дисциплинам.

- Например, нужно было ответить на вопрос о планетарной модели атома, предложенной Эрнестом Резерфордом, – рассказал Артем Булгаков на брифинге для журналистов в информационном центре Ростовской АЭС. – Кроме того, конкурс включал и творческую часть. В небольшом видеоролике нужно было ответить на вопрос: «Что я сделаю, когда попаду в Арктику?». Я рассказал, что хотел бы опробовать на животных Крайнего Севера свое изобретение. А именно - нейросеть для распознавания животных.

Артем занимается робототехникой в волгодонской Станции юных техников, под руководством педагога дополнительного образования Ирины Жуковой.

- Я, как педагог, хочу выразить огромные слова благодарности в адрес госкорпорации «Росатом» за такое поощрение талантливой молодежи. Этот и подобные конкурсы являются мощным мотиватором для подростков к углубленному изучению дисциплин, связанных, в том числе, и с атомной тематикой, - отметила педагог.

Сама экспедиция состоится в августе 2021 года. Артема и еще 24 победителей из разных уголков России ждет не только увлекательное путешествие, но и большая образовательная программа. Организаторы подготовят увлекательные лекции, творческие мастерские, командные игры под руководством известных артистов и популярных блогеров.

Артем - уже второй школьник из Волгодонска, который отправится на Северный полюс. В прошлом году там уже побывал Данил Дубяга, который стал одним из победителей образовательного форума «Романтики Арктики». Сейчас он вспоминает свою поездку с ностальгией, говорит, что с удовольствием повторил бы это путешествие.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

И Артем Булгаков, и Данил Дубяга за свое стремление участвовать в интеллектуальных состязаниях на атомную тематику, за отличные результаты, показанные в конкурсах госкорпорации «Росатом», получили памятные подарки и от Ростовской АЭС.

- Хочется, чтобы такие встречи стали доброй традицией, и мы чаще встречались по такому приятному поводу. Надеюсь, что победная эстафета Артема и Данила будет продолжена школьниками территории расположения Ростовской АЭС, и количество наших земляков, побывавших на Северном полюсе будет расти год от года, - отметил заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.