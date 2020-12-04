Мужчина пытался переправить на плоту через границу партию сигарет

Нарушителя задержали на границе. Фото: Архив КП

Необычный способ избежать бумажной волокиты и не потратить деньги на декларировании товара придумал житель Ростовской области. Мужчина незаконно пытался перевезти на территорию России 2,5 тысячи пачек сигарет.

Предприимчивый дончанин разработал целую схему. На южной окраине Донецка Ростовской области через реку Большая Каменка с использованием самодельного плота и троса передали огромную партию сигарет. Это увидели пограничники. Они решили задержать нарушителя, но тот попытался скрыться, не выполнив их требования об остановке.

По предварительным данным, стоимость нелегального товара составила более 200 тысяч рублей. Вся табачная продукция изъята.

В пограничном управления ФСБ России по Ростовской области отмечают, что поймать нарушителя удалось благодаря информации, поступившей от жителей близлежащих домов.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено дело по административным статьям о нарушение режима госграницы и неповиновении требованиям пограничников.

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