«Приора» и «Гранта» столкнулись в Ростовской области, двое погибли

Медики доставили в больницу пострадавших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на трассе в Мартыновском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей. Водитель «Гранты» перестраивался в левый ряд и не заметил другую «легковушку» рассказали в областной автоинспекции.

В результате столкновения водитель «Гранты» и 29-летний пассажир «Приоры» скончались на месте инцидента. Инспекторы и прибывшие на место медики направили в больницу двух пассажиров «Приоры» с травмами. Сейчас инспекторы проводят проверку обстоятельств происшествия.

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