Ростовская область потратила 16 млрд на борьбу с пандемией коронавируса

Цифру затрат на защиту от коронавирусной пандемии назвал губернатор. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области местное правительство и муниципальные власти направили на борьбу с пандемией и ее последствиями в нынешнем году около 16 миллиардов рублей.

Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев во время онлайновой трансляции совещания по вопросам АПК.

Губернатор пояснил, что эта цифра включает «поддержку бизнеса самого разного направления». Бюджет Ростовской области при этом недосчитался около 4,7 миллиардов рублей – в том числе, это не выплаченные из-за коронавирусного кризиса местные налоги.

Тем не менее, по словам Василия Голубева, в следующем году правительство рассчитывает на рост поступлений в казну. «Даже в этих условиях мы планируем рост доходной части бюджета», – заявил руководитель региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Опять весна: в Ростове обещают нетипичное для начала зимы тепло

Рассказываем, когда ждать высоких температур (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.