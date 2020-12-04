Украинец пытался незаконно провести в Ростовскую область кучу долларов

Таможенники нашли у мужчины сумку с валютой Фото: Татьяна ГАЛИЦКАЯ

49-летний гражданин Украины придумал хитрый план, как не платить пошлину за перевоз валюты из Украины в Россию. Мужчина спрятал в своем внедорожнике "Ниссан" 20 тысяч долларов.

Во время проверки автомобиля таможенники обнаружили черную сумку с деньгами. Украинец сказал, что вез деньги свои родственникам. В последний раз таможенную границу он пересекал давно, и о том, что ввозимая им сумма подлежит таможенному декларированию, он якобы просто не знал.

В ведомстве отмечают, что людям, которые пересекают границу необходимо обязательно регистрировать ввозимые в страну деньги, если сумма наличных превышает 10 тысяч долларов.

Теперь гражданину Украины придется выплатить крупный штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денег.

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