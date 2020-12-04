Жена Басты сказала, почему пока не собирается публично заступаться за мужа

Жена Басты- Елена Пинская. Фото: Instagram Елена Пинская

Скандал из-за концертов Басты в Ледовом дворце Санкт-Петербурга бурно обсуждают в сети. Лидер группы "Ленинград" которой день безустанно пишет едкие стихи о ростовском рэпере. Шквал критики обрушился на ростовчанина. Высказалась и жена Василия Вакуленко (Басты).

- Любовь это осознанный выбор делать друг друга счастливыми. Но мы не на облаках живем и поэтому для меня важна суть, быть рядом с мужем в преодолении трудностей, - делится мнением супруга Басты Елена в своем профиле в Instagram. - Я живу по этому принципу и этому учу своих детеи , чтобы они не бежали с толпой на растерзание. Вася не нуждается в моей защите, он мужчина закаленный, но только время покажет качество и калибр людей!

Недавно жена Басты опубликовала один из его ответов на нападки Сергея Шнурова. Сообщение вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Мнения людей разделились. Некоторые подписчики высказывались, что проводить концерт в пандемию - большая ошибка, а другие поддерживали музыканта и отмечали, что организаторы соблюли все условия действующих ограничений.

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