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Общество

При формировании тарифов на проезд в автобусах нужно учитывать траты из-за коронавируса

Об этом заявил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов
Михаил СТРИЖЕВ
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Перевозчики потратили около 115 миллионов на меры по недопущению коронавируса.

Перевозчики потратили около 115 миллионов на меры по недопущению коронавируса.

Фото: Ольга ГОПАЛО

Министр транспорта Ростовской области считает, что при формировании тарифов на проезд в автобусах нужно учитывать траты из-за коронавируса. Об этом Андрей Иванов заявил на заседании оперштаба по ситуации с ковидом.

Министр отметил, что перевозчики потратили около 115 миллионов рублей на меры по недопущению коронавируса. Речь идет, например, об санитарной обработке автобуса.

— В некоторых муниципалитетах ведётся формирование тарифных дел. Мы понимаем, что это (пандемия — прим. ред.), к сожалению, не закончится в текущем году, и работу, связанную с санэпидблагополучием, придётся продолжать. Это следует учитывать при формировании тарифов, — сказал Андрей Иванов.

Напомним, в последний раз плату за проезд в Ростовской области подняли в 2019 году. Для тех, кто платит с помощью карты, поездка подорожала с 20 до 23 рублей. Пассажиры, оплачивающие проезд наличными, начали отдавать 26 рублей вместо 23.

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