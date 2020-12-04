Телефонный лжеброкер украл более миллиона у таганрожца

Пострадавший поверил мошеннику и перевел деньги на неизвестный счет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Телефонные мошенники совершили очередное наглое ограбление. С банковского счета жителя Таганрога неизвестные похитили более миллиона рублей.

В полиции пострадавший рассказал, что неизвестный представился сотрудником фирмы по торгам на бирже. Он предложил открыть брокерский счет, чтобы мужчина мог зарабатывать на торгах и получать хорошие проценты. Для этого владельцу денежных средств нужно было перевести деньги на специальный счет.

После совершения всех операций с банковского счета мужчины исчезли все деньги. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас сотрудники правоохранительных органов делают все возможное, чтобы найти виновных и вернуть украденные деньги пострадавшему.

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