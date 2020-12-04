Гандболистка Владлена Бобровникова признана лучшим игроком в матче с Испанией

Гандболистка "Ростов-Дона Владлена Бобрикова. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Сборная России по гандболу в первом матче Чемпионата Европы в Дании сыграла против Испании. Лучшей спортсменкой игры стала ростовчанка Владлена Бобровникова.

Сначала у нашей команды не получалось завладеть мячом, но уже к концу первого тайма россиянки сравняли счет. Во второй части игры наши девушки лидировали. До конца матча гандболистки из России уверенно вели в счете.

По итогам игры счет гандбольного матча Россия – Испания – 31:22. Владлена Бобровникова, забросила четыре мяча в ворота противников, поэтому стала лучшей гандболисткой игры. Всего дончанки за игру пополнили копилку голов в ворота соперниц 11 мячами.

Следующая встреча состоится в субботу, 5 декабря. Россиянки сыграют против Чехии.

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