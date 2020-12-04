Не допустили до красоты: полицейские с трудом вывели из салона ростовчанку без маски

Женщину вывели из салона м повезли в отделение. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Обычный поход в салон красоты для жительницы донской столицы закончился крупным скандалом и, скорее всего, штрафом. Ростовчанка пришла к мастеру, чтобы сделать красивые ногти, но вместо приятных эмоций ей пришлось отправиться в полицейское отделение. Видеозапись инцидента опубликовала одна из групп в соцсетях.

В ожидании своей очереди дама уже придавалась приятным мечтам, как неожиданно в салон заглянули полицейские. Возник спор о том, должна ли посетительница иметь защитную маску. Стражи порядка пытались вывести женщину из здания мирно, но настроившаяся на маникюр ростовчанка брыкалась, кричала и требовала заснять происходящее на видео.

Проблема заключалась в том, что женщина наотрез отказывалась надевать медицинскую маску. Полицейские хотели выписать женщине штраф, но из-за того, что она оказала грубое, по их оценке, сопротивление, посадили ее в служебную машину и отвезли в отделение.

А накануне представитель Роспотребнадзора сообщил о том, что нескольких ростовчан и гостей донской столицы оштрафовали за отсутствие защитных масок на главном автовокзале.

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