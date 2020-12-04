В Ростове председатель ТСЖ пойдет под суд за смерть ребенка на детской площадке

Трагедия произошла в Октябрьском районе города Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Трагедия произошла в июле прошлого года. Как рассказали в региональном Следственном комитете, семилетний мальчик гуляли на детской площадке недалеко от своего дома. В какой-то момент мальчик дотронулся до электрического столба, который оказался под напряжением. Уже через долю секунды ребенок был мертв. Он погиб от удара электрическим током.

По версии следствия, ответственность за эту беду должен нести председатель ТСЖ, в чью зону контроля входил контроль состояния домов и площадок.

В результате в его отношении возбудили уголовное дело. Если суд признает его вину, то председателю грозят либо принудительные работы, либо три года лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:

В Ростовской области подросток погиб от удара током

По факту произошедшего идет проверка

В Ростовской области обнаружили труп подростка после удара током. В ходе следствия стало известно, что 30 октября 12-летний подросток, будучи в хуторе Лагутники Волгодонского района взобрался на трансформаторную подстанцию, где его ударило током. От полученных травм школьник скончался на месте происшествия.