Величина прожиточного минимума в Ростове-на-Дону за 3 квартал 2020: сколько и кому

Эксперты считают, что вполне возможно прожить на такие скромные деньги Фото: УКЛАДОВ Егор

В Ростове-на-Дону в третьем квартале 2020 года прожиточный минимум стал ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты рассказали, как он изменился. Так, в Ростовстате сообщили, что величина прожиточного минимума уменьшилась в среднем на 0,7 процента для трудоспособного населения, для пенсионеров – на 0,8 процента, для детей - на 0,2 процента.

И на сегодняшний день ежемесячный прожиточный минимум для взрослого трудоспособного населения составляет 11668 рублей, для пенсионеров - 8844 рублей, для детей – 11613 рублей.

Дальше в Ростовстате рассказали, как можно распределить столь скромный бюджет.

К примеру, взрослому человеку на продукты в месяц предлагают потратить 4872 рубля, на непродовольственные товары – 2493 рубля, услуги - 3001 рубль. И обязательные платежи 1302 рубля.

Продовольственная корзина пенсионера будет стоить чуть дешевле - 4157 рублей. Непродовольственные товары - 2127 рублей, услуги - 2560 рублей.

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