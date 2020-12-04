Спецдоклад об ухудшении погоды в Ростовской области выпустило МЧС

Специалисты предупреждают о сильных морозах и ураганном ветре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специальный доклад об ухудшении погоды в Ростовской области выпустило управление МЧС. Прогноз с 5 по 6 декабря опубликован на сайте ведомства.

В выходные в области серьезно похолодает. По ночам столбик термометра может снижаться до минус четырех — минус десяти градусов. Потепления не произойдет и днем. Температура будет составлять минус два — минус семь градусов.

Холодно будет из-за ветра до 11 метров в секунду с порывами до 13 — 18 метров в секунду. Сильный ветер сдувает воду с Дона. Уровень воды в реке может опуститься до неблагоприятных отметок. Кроме того, из-за мороза участки Нижнего Дона могут покрыться льдом. Это может осложнить работу водозаборных сооружений.

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