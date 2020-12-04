Случаи многократного превышения загрязнений в воздухе выявили в Ростовской области

В двух городах Ростовской области выявили случаи многократного превышения загрязнений в воздухе. Об этом сообщается в ежемесячном отчете Росгидрометцентра о загрязнении окружающей среды.

Исследование проходило в октябре, однако его результаты были опубликованы только на днях. Специалисты обнаружили загрязнение воздуха взвешенными веществами. Это могут быть частицы пыли, золы, сажи, нитратов и других веществ. Так, в Ростове-на-Дону выявили три подобных случая, загрязнение воздуха могло быть больше нормы в 15 раз. Еще один случай зарегистрирован в Азове, где измерители показали превышение в 13 раз.

В документе не уточняется, по каким адресам проводились замеры. Отдельные случаи загрязнений вряд ли приведут к серьезным последствиям для здоровья. Однако очевидно, что состояние воздуха в этих местах оставляет желать лучшего.

АЛЛО!

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