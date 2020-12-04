Алексей Логвиненко предложил супермаркетам и торговым центрам в преддверии праздника поработать круглосуточно

В преддверии Нового года торговым объектам предложили работать круглосуточно. Фото: администрация Ростова

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко обратился к собственникам и руководителям городских торговых центров и гипермаркетов с предложением увеличить время работы и количество функционирующих касс. Об этом сообщат издание "Городской репортер" со ссылкой на городскую администрацию.

Ситименеджер посоветовал торговым предприятиям даже перейти на круглосуточный режим работы. Разумеется, при этом следует соблюдать все противокоронавирусные меры. А именно, на каждого человека в торговом зале должно приходиться не менее четырех квадратных метров, поэтому охрана должна тщательно отслеживать количество людей в зале. В утренние и вечерние часы должны работать абсолютно все кассы, чтобы избежать большого столпотворения вблизи них.

- Массовый шопинг может привести к образованию очередей, которые могут привести к массовому заражению людей. А итогом этого, в свою очередь, может стать встреча нового года с температурой, в больничной палате или вообще в реанимации, - отметил в своем обращении Алексей Логвиненко.

По словам ситименеджера, «в ближайшие недели ожидается приток покупателей». Особенно активно ростовчане будут закупаться в преддверии Нового года, в последнюю декаду декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ограничения из-за коронавируса в Ростове-на-Дону 2020: какие запреты появились в регионе за месяц.

Рассказываем, какие новые запреты из-за коронавируса начали действовать в Ростове-на-Дону.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!