Полину Диброву обвинили в злоупотреблении деньгами мужа

Полину Диброву обвинили в растрате денег мужа. Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм

Ростовчанка Полина Диброва рассказала о том, как быстро сбываются загаданные ею желания.

В своем аккаунте в соцсети Инстаграм девушка выложила новое фото, на котором была запечатлена с любимым мужем Дмитрием Дибровым. Пара смотрела очень тепло и семейно. В тексте под снимком Полина сообщила, что год назад она составила карту желаний и уже 80% из них сбылись.

- Просто невероятно. Теперь это точно станет традицией, - заявила модель.

Но тут ей пришлось столкнуться с негативными комментариями подписчиков и их завистью. Пользователи стали писать, что ее желания воплощены в жизнь только благодаря деньгам супруга.

«С таким мужем, конечно, все желания сбудутся… Даже странно об этом писать…», «Конечно, трудишься с утра до ночи в поте лица. Трудовой стаж есть хоть один день? Мечтательница», «С такими деньгами все сбудется, вашу молодость купили, дедушка все и всех покупает», - написали подписчики.

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