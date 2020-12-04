В Ростове местная жительница получила срок за получение взятки

В Ростове осудили женщину, получившую взятку от матери призывника Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Ирину Гвенетадзе, к условному сроку.

Следствие выяснило, что обвиняемая получила от матери одного из призывников взятку в размере 260 тысяч рублей. За это денежное вознаграждение она должна была помочь получить отсрочку от прохождения службы. Гвенетадзе рассказывала родителям призывников о связях в областном комиссариате.

Но помочь в урегулировании этих вопросов она не могла, а полученные деньги попросту присвоила себе. Противоправная деятельность мошенницы была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Южному военному округу.

- Суд, учитывая наличие у обвиняемой малолетнего ребенка-инвалида, приговорил Ирину Гвенетадзе к двум годам лишения свободы (условно), - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

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