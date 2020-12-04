На выходных температура в Ростове упадет до минус десяти градусов

По Ростову ударят лютые морозы Фото: Олег УКЛАДОВ

Лютые морозы надвигаются на донскую столицу. Пережить их предстоит горожанам уже в предстоящие выходные. Синоптики обещают ростовчанам мороз в минус десяти градусов и шквалистый ветер. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

Уже в субботу, 5 декабря, в дневные часы столбики термометров опустятся до минус двух градусов. В темное время суток похолодает до минус восьми градусов. Всю субботу по-прежнему не будет утихать холодный восточный ветер. Скорость его порывов временами будет достигать семи метров в секунду. Но, как говорилось в известном стихотворении: "Мороз и солнце - день чудесный!" Солнце в первый декабрьский выходной будет светить во всю.

В воскресенье, 6 декабря, днем температура воздуха упадет до минус четырех градусов. Ветер в этот день подует уже с северо-востока. А скорость его порывов увеличится до восьми метров в секунду. Но ночью синоптики прогнозируют лютый мороз, столбики термометра опустятся до минус десяти градусов. Осадков не будет все выходные.

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Сильный ветер будет усугублять ситуацию.

АЛЛО!

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