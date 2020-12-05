В Ростове увеличилось число офисов ВТБ, работающих по субботам

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Перед Новым годом в Ростове-на-Дону стало больше офисов банка ВТБ, обслуживающих клиентов по субботам. Увеличилось и время работы данных отделений.

В преддверии роста клиентской активности перед праздником ВТБ открыл в разных городах свыше 200 офисов, работающих по субботам. Число отделений, обслуживающих физических лиц в выходной, составит порядка 850 точек, то есть 65% от всей сети ВТБ. Кроме того, эти отделения будут дольше работать.

Более 600 офисов работают в других регионах России, из них в Ростове-на-Дону – семь. Наибольшее число отделений, отрытых в субботу, доступно клиентам ВТБ в Москве и Московской области – 167 - и в Санкт-Петербурге и Ленобласти — 39.

- Наша стратегическая задача - быстро и качественно обслужить всех клиентов, которые обращаются в ВТБ, что особенно важно в период роста потребительского спроса перед Новым годом, - рассказал руководитель департамента администрирования сети ВТБ Вячеслав Грицаенко. - В условиях пандемии вопрос о комфортном обслуживании граждан в отделениях особенно актуален. В связи с этим мы на треть увеличиваем число доступных точек продаж, в которых клиенты могут решить свои финансовые вопросы в выходной день, без отрыва от работы в будни. Всего на шестидневный режим работы мы дополнительно переводим 208 точек продаж – наиболее эффективные и с потенциально высоким уровнем клиентопотока.

Напомним, большинство услуг ВТБ можно получить в дистанционном режиме. Уже сейчас около 50% заявок по кредитам наличными, 30% - по ипотеке и 20% - по автокредитам поступают в банк дистанционно, доля вкладов, открываемых в мобильном или интернет-банке, занимает две трети в отдельных сегментах. К 2022 году ВТБ планирует перевести все продукты для физических лиц в онлайн.

В офисах продаж банка рекомендуется соблюдать все меры санитарной предосторожности. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты и сохранять между собой дистанцию не менее 1,5 м.