«Выкинули детей на холод»: в Ростовской области волонтеры спасают щенков

Щенки очень похожи друг на друга. Фото: соцсети

В Ростовской области, в городе Шахты, хозяева собаки, которая недавно стала мамой, цинично избавились от нежелательного потомства. Люди не стали тратить время на то, чтобы раздать щенков, а просто сложили их в коробку и отнесли на улицу с глаз долой.

Если бы не волонтеры, которые обнаружили замерзающих щенков, животные уже погибли бы.

Сейчас четверо песиков в приюте для бездомных животных. Их отогрели, накормили и искупали. Теперь им срочно ищут хозяев.

- Вот такие дети срочно в поиске своих любящих хозяев! Их четверо. Этих детей просто выкинули в коробке на холод. Они - метисы Хаски. Еще совсем маленькие, но уже отлично проявляют свои охранные качества, - написала волонтер в социальных сетях.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что волонтеры из Шахт спасли истощенного Алабая. Его также выгнали из дома на улицу умирать.

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История изувеченного на трассе под Ростовом-на-Дону алабая, которого вот так запросто прозвали Михалычем, не оставила равнодушных. Правда, позже. Это сейчас весь мир следит за его историей, а видео из клиники набирают рекордные просмотры. А в день, когда его нашли, он не был похож ни на большого белого медведя, ни на милого песика, набирающего тысячи лайков в Интернете. Тогда - на дороге - это было грязное и истекающее кровью нечто, которое из последних сил и всей своей собачьей душой стремилось к спасению. Чутье не подвело.