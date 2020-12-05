Горькие цифры: несколько десятков человек умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки

Врачи сегодня - на передовой. Фото: Виталий ФРОЛКОВ

Вот уже почти год на Дону бушует коронавирус. С марта в области были введены строгие ограничения, но это не помогло справиться с пандемией. Ежедневно на Дону заболевают сотни человек. Так, на 5 декабря 2020

прирост заболевших за сутки составил 342 человека. И на сегодняшний день общее число заразившихся составило 41700.

Новые инфицированные зарегистрированы в 49 городах и районах региона.

- В регистре умерших еще 24 человека за сутки, - отметили в пресс-службе региона. – В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 208 человек.

За весь период в области выздоровели 33787 заболевших, в том числе за последние сутки – 294, - рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 9317 тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период выполнено 1196,27 тысячи исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 181,19.

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