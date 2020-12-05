Ростовчане рассказали, где сейчас проходят антиковидные рейды

Очевидец выложил снимок с рейда в сеть. Фото: соцсети

Жители донской столицы решили проявить солидарность и предупредить ростовчан, где сейчас проходят анткиовидные рейди. А ,если быть конкретнее, в каком месте сегодня, 5 декабря, штрафуют за отсутствие маски на лице.

Так, судя по информации, которая появилась в социальных сетях, нарушителей масочного режима наряд полиции поджидает на остановке на площади Карла Маркса.

По данным свидетелей, полиция дежурит в этом месте совместно с чиновниками.

- Ловят безмасочников в автобусах и на остановках. Будьте осторожны, - написали в городском паблике.

Напомним, в Ростове-на-Дону маски надо носить во всех общественных местах. Нарушителей масочного режима представители власти имеют полное право оштрафовать.

Сумма штрафа составляет от одной до 30 тысяч рублей.

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