Ростовчане рассказали, где сейчас проходят антиковидные рейды

Очевидец выложил снимок с рейда в сеть. Фото: соцсети
Жители донской столицы решили проявить солидарность и предупредить ростовчан, где сейчас проходят анткиовидные рейди. А ,если быть конкретнее, в каком месте сегодня, 5 декабря, штрафуют за отсутствие маски на лице.
Так, судя по информации, которая появилась в социальных сетях, нарушителей масочного режима наряд полиции поджидает на остановке на площади Карла Маркса.
По данным свидетелей, полиция дежурит в этом месте совместно с чиновниками.
- Ловят безмасочников в автобусах и на остановках. Будьте осторожны, - написали в городском паблике.
Напомним, в Ростове-на-Дону маски надо носить во всех общественных местах. Нарушителей масочного режима представители власти имеют полное право оштрафовать.
Сумма штрафа составляет от одной до 30 тысяч рублей.
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