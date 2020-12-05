В Ростове-на-Дону за несколько дней сняли с маршрутов больше 500 автобусов из-за пассажиров без масок

Власти проверили соблюдение масочного режима в автобусах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону принимаются серьезные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфеции. Среди прочего - пассажиров общественного транспорта обязали носить маски.

Впрочем, это предписание соблюдают далеко не все. В связи с этим патрули постоянно проверяют общественный транспорт донской столицы.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в первую неделю декабря из-за нарушителей масочного режима с маршрута сняли 501 автобус. Всего проверили больше трех тысяч единиц городского транспорта.

- Во время рейдов было высажено 324 пассажира, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Кстати, к административной ответственности привлекли 166 пассажиров и 14 водителей.

Напомним, что штрафы за нахождение в общественных местах без масок составляют от 1000 рублей до 30 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» рассказала, какую опасность таят в себе яблоки при пандемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:

Почему яблоки могут быть опасны в период пандемии коронавируса, рассказал врач из Ростова-на-Дону

Также он сообщил, как ковид может повлиять на психику

В Ростове-на-Дону вот уже с марта бушует коронавирус. Несмотря на все усилия, пандемия на спад не идет. Так, за последние сутки вновь заболели больше 300 человек. 24 скончались.

Сергей Тимченко (имя изменено – прим. Ред.), врач из Ростова, много лет проработавший в поликлинике донской столицы, рассказал, какую опасность могут таить в себе яблоки и другие фрукты во времена пандемии.