Татьяна Котова в плавках и откровенном топе порассуждала о лжи

Татьяна Котова порадовала подписчиков своей откровенной фотографией.Фото: официальная страница Котовой в "Инстаграм"

Красавица-блондинка, очаровательная обладательница титула «Мисс Россия», певица Татьяна Котова обновила свой профиль в Инстаграм очередным откровенным снимком. Для фотосессии Татьяна выбрала дерзкий образ. На девушке –высокие белые плавки и короткий топ. А на плечи накинута джинсовая куртка.

А под фотографией – пост на тему обмана.

- На днях подтвердилось, что... Самая большая ложь в жизни — это такие фразы, как, - с этих слов начала Татьяна свои рассуждения.

Ну а дальше она перечисляет самые обманчивые, на ее взгляд, фразы. В их числе: «Да мы всего по одному бокальчику», «Все, больше не пью», «Мы вам перезвоним», «Лягу спать пораньше», «Сделаю это завтра», «Надо обязательно встретиться», «С завтрашнего дня точно на диету», «Завтра отработаю», «Ни за что не вернусь к бывшему», «Я только один кусочек», «С меня шоколадка»,

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о том, что Котова практически живет в машине из-за плотного графика.

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Она рассказала о жизни на колесах

Обладательница титула «Мисс Россия – 2006», модель и певица Татьяна Котова, по ее словам, живет в очень напряженном графике.

У девушки практически нет свободного времени. Дома из-за напряженного ритма она бывает редко. Зачастую многие вещи ей приходится успевать делать в машине. Например, наносить макияж, менять одежду и многое другое.