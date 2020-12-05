Роковой промах: Житель Ростовской области вместо мишени случайно выстрелил в друга

Мужчина случайно застрелил друга Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Каменском районе местный житель приобрел для охоты тепловизорный прицел к охотничьему ружью. Мужчина решил опробовать устройство во дворе частного дома. Надо сказать, что в этот момент у охотника гостил приятель.

Мужчины вышли во двор. Владелец тепловизорного прицела нацелился на мишень и спустил курок. Однако стрелок промахнулся и пуля угодила в голову его товарищу.

От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия.

Охотник сам вызвал правоохранительные органы. Как сообщили в региональном следкоме, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Если суд признает вину подозреваемого, ему будет грозить до исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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