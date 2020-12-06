Смертельный путь: В Ростовской области машина «вылетела» на встречную полосу и протаранила другой автомобиль

Полиция выясняет детали аварии Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области, вечером, 5 декабря, произошла серьезная авария. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, водитель «ВАЗ» ехал со стороны Новочеркасска в Каменоломни. В какой-то момент водитель не справился с управлением авто.

- Он допустил съезд правую обочину, далее в неуправляемом состоянии автомобиль допустил выезд на встречную полосу движения, - рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

И там, на «встречке», машина столкнулась с другим автомобилем.

В результате ДТП водитель ВАЗ погиб на месте. Проводится проверка.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что ва одну ночь на Дону в авариях с «перевертышами» в Ростовской области погибли два человека. Первое ДТП случилось в Мясниковском районе в час ночи. По данным областной ГИБДД, водитель «Жигулей» не справился с управлением и допустил съезд в левый резерв дороги. А дальше машина опрокинулась. 37-летний водитель скончался на месте происшествия.

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За одну ночь в авариях с «перевертышами» в Ростовской области погибли два человека

Рассказываем подробно о ЧП

В Ростовской области в ночь с 4 на 5 декабря произошли две серьезные аварии с летальными исходами.

Первое ДТП случилось в Мясниковском районе в час ночи. По данным областной ГИБДД, водитель «Жигулей» не справился с управлением и допустил съезд в левый резерв дороги. А дальше машина опрокинулась. 37-летний водитель скончался на месте происшествия.

А В ЭТО ВРЕМЯ;

В Ростовской области прямо на ходу вспыхнул автобус

Рассказываем подробности ЧП

В Ростовской области, в Миллеровском районе, на трассе во время движения вспыхнул автобус. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, ЧП случилось вечером, 4 декабря.

- Автобус ехал без пассажиров, - отметили в пресс-службе.