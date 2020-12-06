В Ростовской области за сутки от коронавируса умерли больше 20 человек

Врачи сегодня - на передовой. Фото: Кирилл ВОРОНИН

Ежедневно, вот уже на протяжении многих месяцев, ковид уносит новые и новые жизни. Так, за сутки от него скончались 22 человека. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

А заболели за сутки 366 человек.

- Таким образом на утро 6 декабря нарастающим итогом число инфицированных достигло 42056. Коэффициент распространения инфекции – 1,07, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

За весь период в области выздоровели 34144 заболевших, в том числе за последние сутки – 357.

Лечение в стационарах получают 2245 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 216 человек.

Отметим, что за весь период жертвами COVID-19 в области стали 1475 человек.

Напомним, что на Дону действуют различные меры по недопущению распространения коронавируса. Среди них - обязательное ношение маски в общественных местах.

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В Ростове-на-Дону принимаются серьезные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Среди прочего - пассажиров общественного транспорта обязали носить маски.

Впрочем, это предписание соблюдают далеко не все. В связи с этим патрули постоянно проверяют общественный транспорт донской столицы.