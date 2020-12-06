В Ростове-на-Дону ограничили движение из-за пожара на складе пиротехники

На месте пожара работает больше 400 человек. Фото:пресс-служба МЧС

6 декабря, утром, на рынке «Классик» вспыхнул склад с пиротехникой. Огонь вмиг распространился и сейчас площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров. С огнем борются больше 400 человек.

В связи с ЧП движение по Северному подъезду к Ростову ограничено , сообщили в ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

Порядок проезда регулируют сотрудники ГИБДД.

Дорожники попросили автомобилистов воздержаться от поездок по данному направлению.

Ранее "Комсомольская правда-Ростов" сообщала, что спасатели озвучили предварительную причину пожара на складе с пиротехникой. По данным МЧС, пожар мог начаться из-за неисправности электропроводки. Но точно причина будет известна после экспертизы. На данный момент пожар на двух участках локализован, на третьем участке идет разведка.

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