Губернатор Василий Голубев прибыл на пожар на рынке «Классик»

Василий Голубев прибыл к месту пожара. Фото: аккаунт Голубева в "Инстаграм"

6 декабря, утром, на рынке «Классик» вспыхнул склад с пиротехникой. Огонь вмиг распространился и сейчас площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров. С огнем борются больше 400 человек.

На место ЧП прибыл глава региона Василий Голубев. Он заслушал доклады специалистов, которые ведут борьбу с огнем.

Отметим, что в донской столице ограничили движение из-за пожара на складе пиротехники. В связи с ЧП движение по Северному подъезду к Ростову ограничено , сообщили в ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

Порядок проезда регулируют сотрудники ГИБДД.

Дорожники попросили автомобилистов воздержаться от поездок по данному направлению.

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