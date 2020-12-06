Крупнейший за последнее время пожар в Ростове-на-Дону полностью локализован

На месте все еще работают пожарные. Фото: пресс-служба областного МЧС

В пресс-службе областного МЧС сообщили, что пожар на складе с пиротехникой, расположенном на рынке «Классик», локализован на всех участках. Площадь возгорания составила четыре тысячи квадратных метров.

С огнем начали бороться в половину шестого утра. На локализацию ушло восемь часов. По предварительным данным, погибших нет. Отметим, что на место ЧП приехал губернатор Василий Голубев.

С огнем сражались больше 400 человек. На месте работали больше ста спецмашин.

По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания. Очевидцы отмечают, что ЧП сопровождалось салютами – взрывалась пиротехника, хранящаяся в помещении.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что из-за пожара пришлось ограничить движение на Северном объезде донской столицы. Сотрудники ГИБДД просили всех водителей воздержаться от поездок на этом участке.

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Рассказываем, где именно

6 декабря, утром, на рынке «Классик» вспыхнул склад с пиротехникой. Огонь вмиг распространился и сейчас площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров. С огнем борются больше 400 человек.