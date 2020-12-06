Житель Ростовской области от страха стать беднее потерял 133 тысячи рублей

Мужчина доверился незнакомцу, который позвонил на мобильный телефон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Гуково местный житель стал жертвой телефонного мошенника. Гуковчанину позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков.

Мужчина сообщил дончанину, что с его счетом происходят подозрительные действия, которые выглядят как попытки списания денег.

- Потерпевший подтвердил, что не совершал подобных действий и, испугавшись за свои сбережения, выполнил все предложенные мошенником действия. Заявитель назвал данные банковской карты и секретный код из смс-сообщения, после чего с его банковского счета списались деньги в сумме 133 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если злоумышленника найдут и дело дойдет до суда, мужчина может сесть в тюрьму на восемь лет.

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Они придумали новую вариацию на тему «звонок из банка»

Ростовчанин попался на уловку мошенников, которые буквально атаковали его мобильный телефон. Мужчина признался, что ему несколько раз звонили с московских номеров, но он не брал трубку. Однако из-за того, что ему должны были позвонить по важному делу, все же ответил, когда на экране высветился очередной незнакомый номер.