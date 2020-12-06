"Яркий, тонкий, умный, чувственный": супруги Дибровы отмечают День рождения сына

Полина Диброва рассказала, как отмечает День рождения сына. Фото: официальный аккаунт Полины Дибровой в "Инстаграм"

6 декабря – радостный день в семье красавицы-ростовчанки Полины Дибровой и ее супруга, известного телеведущего Дмитрия Диброва.

В этот день у их сына –День рождения. Федору исполнилось семь лет!

- Яркий , тонкий , умный , чувственный , творческий ребенок, - написала Полина Диброва в своем аккаунте в «Инстаграм».

А дальше красавица-мама рассказала, чем мальчик похож на нее.

- В плане праздников Федя - моя копия. Мы считали каждый день до 6 декабря, составляли списки гостей , подарков и угощении вместе. Федя помогал мне с декорациями, и сам придумывал их, - поделилась радостью Полина.

Так же она отметила, что дети растут быстро.

- Иногда хочется хоть на секундочку ворваться в его мир и напомнить себе «как это было», поэтому родители, проводите каждый день со своим ребенком, - посоветовала дончанка.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что семья Дибровых отметила День рождения бабушки в стиле СССР.

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Полина Диброва, жена известного шоу-мена и телеведущего Дмитрия Диброва, рассказала на своей странице в «Инстаграм» о том, как трогательно всей семьей они отметили семейный праздник: юбилей ее бабушки.