Штормовое предупреждение сделало МЧС по Ростовской области

Спасатели сделали штормовое предупреждение Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области не стоит в ближайшие часы ждать милости от погоды. Так, по данным Росгидромета, в период времени с 18.00 и до 21.00 6 декабря и до конца суток 7 декабря по восточной половине Азовского моря возможно быстрое обледенение судов.

- До конца суток 6 декабря и в течение суток 7 декабря сохраняется действие штормового предупреждения. Прогнозируется ветровой сгон воды в Таганрогском заливе Азовского моря, - прокомментировали в пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области.

Отметим, следующая рабочая неделя в Ростове-на-Дону выдастся морозной. Однако ближе к концу недели начнет теплеть и столбик термометра покажет плюсовую отметку. Снега синоптики не обещают. Более подробно о погода на следующую неделю вы можете почитать здесь.

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Рассказываем, чего ждать жителям донской столицы

В Ростове-на-Дону, в понедельник, 7 декабря, будет облачно с прояснениями. Без осадков. Днем минус семь градусов, ночью столбик термометра опустится до -8.

Во вторник, 8 декабря, в Ростове-на-Дону днем – 6 мороза, ночью -5. Весь день будет пасмурно, но без осадков.