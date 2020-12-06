Валерий Карпин прокомментировал итоги матча с ФК «Уфа»

Валерий Карпин считает, что нашим игрокам не хватило скорости. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

6 декабря ФК «Ростов» на домашней арене сыграл с ФК «Уфа». Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу соперников. Если в первом тайме была ничья, то во втором уфимцы открыли счет, забив гол в в наши ворота.

Еще перед началом состязания главный тренер желто-синих говорил о том, что прогнозы на матч делать трудно и все может пойти совсем неожиданно.

В принципе, так и вышло. В первом тайме наши показали блестящую игру, создав несколько удачных моментов, а вот во втором тайме преимущество было уже за соперниками.

После встречи Валерий Карпин дал небольшое интервью. Вот как ответил он на вопрос о том, что именно команда сегодня делала не так:

- Я думаю, что прежде всего не хватило скорости, при том, говоря о скорости, я имею в виду скорости движения мяча. При такой обороне, если её не двигать – вскрыть сложно. Хотелось, прежде всего, быстрого движения мяча. Понятно, что в таких играх пропускать первыми нельзя.

Прозвучал вопрос и о том, была ли ошибка наших игроков индивидуальная или системная, когда они пропустили мяч.

- Если там даже индивидуальная или системная ошибка – это будем разбирать внутри коллектива, а не здесь, - сказал Валерий Карпин.

И последний вопрос звучал так: «То, что «Уфа» прибавила заметно после перерыва, насколько это было неожиданным или Вы предполагали, что в первом тайме могут отдать инициативу, а во втором поддавить?».

- Зависит от двух команд. Кто-то поддавил или не поддавил, кто-то сдал или кто-то прибавил. Наверное, больше от нас зависело – прибавит «Уфа» или не прибавит, - подытожил Валерий Карпин.

«Комсомольская правда – Ростов» вела прямую трансляцию матча. Посмотреть ее вы можете здесь.

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