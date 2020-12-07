Бывшая жена экс-короля Малайзии из Ростова показала как изменилась спустя год после развода

Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводин. Фото: Instagram Оксаны Воеводиной

Бывшая жена экс-короля Малайзии ростовчанка Оксана Воеводина показала то, как изменилась после развода. С момента расставания пары прошел уже год. Экс-муж донской красавицы нашел себе новую любовь, а она осталась с сыном и алиментами.

В своем личном профиле в Instagram Оксана Воеводина поделилась эффектным снимком с фотосессии. На кадрах брюнетка предстала в малиновом костюме.

- У каждой тоски есть свои «год спустя», - подписала снимок Оксана Воеводина.

Слова молодой мамы заинтриговали подписчиков. Они принялись гадать что же это означает. Людей волновал вопрос скучает ли Воеводина по своему мужу или же нет. Многие отметили, что ростовчанка стала выглядеть еще лучше, чем до свадьбы. Но глаза от чего-то некоторым показались особенно грустными, они якобы излучали тоску.

"Дьявольски красивая", "Просто огонь", "Пусть бывший теперь локти кусает", "Вы прекрасны", - высказывались люди.

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