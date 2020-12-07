В Ростовской области ищут пропавшего по дороге в Сочи молодого мужчину

Николай Новиков уже почти три недели не выходит на связь с родственниками и друзьями. Фото: «Лизы Алерт Юг»

Полицейские и волонтеры ищут пропавшего 31-летнего Николая Новикова, который перестал выходить на связь с родственниками и друзьями с 20 ноября. Мужчина собирался поехать в Сочи через Ростов-на-Дону.

Почти три недели от пропавшего мужчины нет никаких вестей. Он не отвечает на телефонные звонки, смс и сообщения в социальных сетях.

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Юг" просят всех неравнодушных людей откликнуться и помочь в поисках.

Рост пропавшего составляет 173 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Николай Новиков в день исчезновения был одет в серую куртку, брюки, ботинки. При себе у мужчины был рюкзак темно-синего цвета.

- Просим сообщить любую информацию по телефону горячей линии: 8(800) 700-54-52 или по номеру 112, - обратились к читателям волонтеры «Лизы Алерт Юг».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове произошла тройная авария с полицейской машиной

Специалисты проводят проверку (подробности)

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!