Мэрия Ростова обещает штрафовать магазины за очереди

Власти обещают следить за очередями в магазинах. ФОТО: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Администрация Ростова заявила о намерении вести ежедневный мониторинг количества людей у касс в магазинах накануне Нового года. В конце прошлой недели мэрия призвала владельцев и работников магазинов не допускать скученности и очередей, увеличивающих эпидемические риски.

Глава мэрии Алексей Логвиненко заявил сегодня, что контроль за магазинами и супермаркетами будет «ежедневным и жестким». К мониторингу торговых залов местные власти подключили полицейских.

«За очереди и толпы наказывать будем жестко, как того требует эпидемиологическая ситуация», – пригрозил градоначальник.

В минувшие выходные чиновники и полицейские проверили работу примерно 400 торговых залов. В том числе магазинов сетей «Пятерочка», «Магнит» и Auchan. По информации проверяющих, в магазинах работали около половина касс. Чиновники заявляют, что пока не увидели грубых нарушений.

Местные власти ужесточили контроль после сообщений о том, что во время распродаж в «черную пятницу» в торговых залах толпились покупатели. И посетители, и работники некоторых торговых точек игнорировали требования к социальной дистанции.

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