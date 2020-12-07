Ростовская АЭС: цифровые технологии информационного центра помогут в профориентации волгодонской молодёжи

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Современный интерактивный макет «Атомные станции с реакторными установками ВВЭР*-1000» презентован в информационном центре Ростовской АЭС представителям СМИ, педагогам и школьникам, общественности города и ветеранам атомной отрасли.

Новое оборудование в год 75-летия атомной промышленности поступило в Волгодонск в рамках сотрудничества Ростовской АЭС с Ядерным обществом России и реализации совместного проекта «Музей мировой атомной энергетики».

- Современный макет с «цифровой начинкой» пришёл на смену устаревшему, который в информационном центре использовался с момента его открытия в 2008 году. Теперь это оборудование станет инструментом приобщения к атомной науке и производству, и в первую очередь школьников и студентов, которые определяют свой жизненный путь, - отметил заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.

С помощью планшетов и программной части макета любой желающий теперь может побывать в машзале и реакторном отделении атомной станции, увидеть, как работают испарительные градирни, узнать историю создания реакторов ВВЭР, их технические характеристики и принципы работы, изучить карту Евразии с расположенными на ней АЭС с реакторными установками ВВЭР.

- То, что нам представили, я бы назвал новой дверью в увлекательный мир атомной энергии, который для многих может стать судьбой, - отметил на презентации интерактивного макета ветеран атомной энергетики, почётный пенсионер атомной отрасли Сергей Семикин.

* ВВЭР - (водо-водяной энергетический реактор) — водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением, представитель одной из наиболее удачных ветвей развития ядерных энергетических установок, получивших широкое распространение в мире. ВВЭР был разработан в СССР. (Википедия).