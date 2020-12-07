Ростовчанка доверилась лже-сотруднику службы безопасности банка и лишилась 370 тысяч

Добычей телефонных мошенников стали все накопления ростовчанки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительница донской столицы лишилась своих сбережений из-за необдуманного поступка. Ростовчанке позвонил якобы представитель службы безопасности банка. Мужчина рассказал, что с ее счетом происходят банковские махинации, но их можно остановить, если выполнить несколько действий.

Перепуганная женщина продиктовала мошеннику всю информацию о своей карте, а потом еще и назвала секретный код, который пришел в виде смс-сообщения. После этого с ее пластиковой карты исчезли 370 тысяч рублей. Ростовчанка пыталась связаться с банком, но ей сообщили, что сотрудники службы безопасности не просят никаких данных у клиентов. После этого женщина пришла в отделение полиции и написала заявление.

В донском полицейском главке рассказали, что возбудили дело по статье «Кража с банковского счета». Сейчас полицейские пытаются установить и задержать виновных.

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