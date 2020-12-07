Ростовским автомобилистам рассказали как вести себя на дороге при ветре и гололеде

Во время непогоды автомобилисты должны быть особенно внимательными. Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В ближайшие дни погода в Ростовской области может значительно испортиться. На дорогах ожидается гололед, а порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. В таких непростых условиях автоинспекторы советуют автомобилистам соблюдать простые правила безопасности, которые помогут избежать аварий.

В непогоду водителям нужно быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения. В донском УГИБДД автомобилистам советуют увеличить дистанцию и боковой интервал с другими машинами, выбирать оптимальную скорость движения и не совершать опасных маневров на дорогах, покрытых льдом.

При сильном боковом ветре водителям лучше отказаться от поездок из-за вероятности перевернуться на скользкой дороге.

Ростовским автомобилистам советуют не оставлять машины в местах, где находятся въезды и выезды. Этот легкомысленный поступок может привести к тому, что к людям не смогут проехать автомобили скорой помощи, полиции и пожарные.

Стоит отметить, что во время урагана водителям нельзя оставлять транспорт вблизи деревьев, рекламных щитов и других конструкций, которые могут быть сорваны ветром.

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