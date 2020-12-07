Сохранить 12 тысяч рабочих мест в Ростове помогли компаниям кредиты ВТБ

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В период пандемии ВТБ начал работу по государственной программе кредитования на возобновления деятельности (Программа 696). За все время банк оказал предпринимателям поддержку, рассчитанную на сохранение 12 тысяч рабочих мест.

По этой программе банк предоставил 266 кредитов под 2% годовых. Всего было выдано займов на сумму 1,1 миллиарда рублей. Реализовывалась программа с помощью цифровой платформы ФНС России на основе блокчейн-технологии, благодаря которой участники получали доступ к необходимым информационным сервисам.

- Программа 696 на возобновление деятельности оказалась очень востребована бизнесом − отметил управляющий Банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Предприниматели активно использовали льготное финансирование, которое позволило им осуществлять деятельность компаний в период снижения деловой активности из-за пандемии COVID-19. Банк ВТБ оперативно рассматривал каждую заявку и всегда готов был предложить заемщикам персональное решение. «Считаю, наши усилия позволят региональным предпринимателям развивать собственный бизнес с сохранением занятости.

Поддержку банка ВТБ получили, например, такие клиенты, как футбольный клуб «СКА Ростов-на-Дону», ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЕСТПРОФИ», мультиплекс Горизонт CINEMA & EMOTION, крупнейшая сеть ресторанов «Хорошие рестораны» и многие другие.

Напомним, государственная программа кредитования на возобновление деятельности была введена 1 июня 2020 года. Это одна из мер по поддержке отраслей, пострадавших от влияния пандемии COVID-19. Кредитные средства предоставлялись по ставке 2% годовых. В случае сохранения численности работников более 90%, кредитная задолженность по программе будет полностью списана. При сохранении численности более 80% работников, государство возместит банкам 50% задолженности заемщика.