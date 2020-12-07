Проблемы с питьевой водой из-за снижения уровня рек возможны в Ростовской области

Обмеление Дона может доставить неприятности жителям Ростовской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 7 декабря, в Ростовской области в устье реки Дон продолжится ветровой сгон воды с достижением опасной отметки у Азова. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сейчас обмеление грозит не только Дону, но и Таганрогскому заливу. На территории донского региона из-за сильного ветра возможны перебои в работе судоходства, а также могут возникнуть проблемы с работой водозаборных сооружений. Это может спровоцировать резкое снижение напора воды в кранах.

Во время сильного ветра автомобилистам и пешеходам стоит быть особенно внимательными при перемещении по дорогам. Эксперты считают, что лучше всего на время отказаться от каких-либо поездок и прогулок. Это простое решение поможет уменьшить вероятность опасных ситуаций.

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